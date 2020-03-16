Канал НТВ отказался от присутствия зрителей на съемках большинства программ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Канал НТВ значительно сократил число зрителей на съемках программ, на некоторых - отказался от аудитории в студии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телекомпании в понедельник.

Там уточнили, что уже в минувшую субботу без зрителей вышел в эфир проект "Центральное телевидение", ранее от присутствия зрителей в студии отказались программы "Секрет на миллион" и "ДНК".

"С этой недели без зрителей будут выходить "Своя правда" и "Звезды сошлись". Выходящее в прямом эфире ток-шоу "Место встречи" сократило количество зрителей вдвое", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что перед допуском на съемку соблюдаются меры предосторожности в дополнение к тем, что уже действуют в телецентре "Останкино": работает медперсонал, посетителям измеряют температуру, на входах установлены диспенсеры с антисептиком для рук.

Кроме того, добавили в пресс-службе, часть сотрудников телекомпании переведена на удаленную работу, а прибывшие ранее из зарубежных командировок проходят обязательный карантин.

Ранее Первый канал сообщил, что в связи с опасностью распространения коронавируса с 16 марта все программы будет снимать без участия зрителей.

В ВГТРК "Интерфаксу" сообщили, что данная мера может быть введена и на телеканалах холдинга. "Съемка программ без участия зрителей обсуждается", - сказали в пресс-службе.