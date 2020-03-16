СК возбудил дело о смерти 30-летней пациентки в коридоре больницы Екатеринбурга

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту смерти 30-летней пациентки в больнице №20 Екатеринбурга, сообщает пресс-служба управления СКР по Свердловской области.

Как сообщалось, 10 марта в коридоре городской больницы №20 в Екатеринбурге, по данным СМИ, умерла 30-летняя женщина. "Скорая" привезла ее в больницу 8 марта с подозрением на панкреатит. Сначала пациентку положили в палату, но потом ее якобы переселили в коридор, чтобы она не мешала другим своими криками. Муж умершей считает, что его жена осталась бы жива, если бы врачи положили ее в реанимацию.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи в ходе расследования допросят родственников умершей и медработников, изучат медицинскую документацию. Также будет проведена медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти женщины.

Проверку по факту смерти пациентки также проводит прокуратура.