Голикова заверила, что медики в РФ готовы к любому развитию ситуации с COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Медицинские организации в России готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на совещании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в РФ, "мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров, развернуто более 55 тысяч коек, из них 28 - детских, более 12 тысяч - реанимационных и 396 обсерваторов".

"Всего подготовлено 7,5 тысяч мельцеровских боксов (боксов для полной индивидуальной изоляции больных - ИФ). Медицинские организации имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для этих категорий населения, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, метод насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности - ИФ)", - продолжила вице-премьер. Она добавила, что власти купят еще дополнительно более 500 медицинских аппаратов, из них - 17 аппаратов ЭКМО.

"Вся медицинская инфекционная инфраструктура сегодня создана и готова к оказанию соответствующей медицинской помощи", - подчеркнула она.

По словам Голиковой, во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарств, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, "до каждой организации доведены рекомендации и алгоритмы по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции".

Она отметила, что на сегодняшний день медицинскую помощь готовы оказать 6 тыс. врачей-инфекционистов и почти 2 тыс. пульмонологов и более 18 тыс. медсестер.