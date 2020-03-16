Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Голикова заверила, что медики в РФ готовы к любому развитию ситуации с COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Медицинские организации в России готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на совещании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в РФ, "мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров, развернуто более 55 тысяч коек, из них 28 - детских, более 12 тысяч - реанимационных и 396 обсерваторов".

"Всего подготовлено 7,5 тысяч мельцеровских боксов (боксов для полной индивидуальной изоляции больных - ИФ). Медицинские организации имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для этих категорий населения, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, метод насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности - ИФ)", - продолжила вице-премьер. Она добавила, что власти купят еще дополнительно более 500 медицинских аппаратов, из них - 17 аппаратов ЭКМО.

"Вся медицинская инфекционная инфраструктура сегодня создана и готова к оказанию соответствующей медицинской помощи", - подчеркнула она.

По словам Голиковой, во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарств, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, "до каждой организации доведены рекомендации и алгоритмы по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции".

Она отметила, что на сегодняшний день медицинскую помощь готовы оказать 6 тыс. врачей-инфекционистов и почти 2 тыс. пульмонологов и более 18 тыс. медсестер.

Татьяна Голикова

Новости
Эпидемия коронавируса

В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек

В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек

В Коми выявили первый случай заболевания коронавирусом

Изменение Конституции

КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону

КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону

Минсельхоз поручил регионам создать штабы для мониторинга цен на продукты

Минсельхоз поручил регионам создать штабы для мониторинга цен на продукты

Здоровые россияне смогут пройти тест на коронавирус

Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом

Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом

Власти РФ будут сообщать о ситуации с коронавирусом на специальном сайте

Власти РФ будут сообщать о ситуации с коронавирусом на специальном сайте

Россияне получат новые возможности тестирования на COVID-19

У жительницы Кирова подтвержден коронавирус

Эпидемия коронавируса

В РФ зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом

В РФ зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');