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Минсельхоз поручил регионам создать штабы для мониторинга цен на продукты

Минсельхоз поручил регионам создать штабы для мониторинга цен на продукты
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать оперативные штабы по мониторингу ситуации на продовольственных рынках и анализировать объемы продовольствия и цены в торговых сетях.

"Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки", - сообщает Минсельхоз.

Министерство, в свою очередь, также создало оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого замминистра Джамбулата Хатуова и замминистра Оксаны Лут.

Минсельхоз со ссылкой на руководителей региональных органов АПК по итогам совещания у Патрушева сообщил, что в России нет существенных ценовых колебаний на продовольствие, в частности, на макароны, консервы и крупы.

Патрушев также сообщил, что "в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна, при этом перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке". В этой связи министерство разработало и представило на рассмотрение в правительство ряд дополнительных мер господдержки аграриев.

Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев

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