С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В понедельник, 16 марта, с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - сказали в департаменте.

Отмечается, что это уже второй пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году. В департаменте напомнили, что эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 44 "Союза-2".