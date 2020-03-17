Четыре рыбака пострадали при детонации самодельного взрывпакета под Смоленском

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Смоленской области четыре рыбака пострадали при детонации взрывпакета, который они смастерили из пластиковой бутылки, пороха и селитры, рассказал информированный источник "Интерфакса". Устройство взорвалось в руках одного из них.

Все четверо получили ожоги и осколочные ранения.

Пострадавшим около сорока лет.

"По факту госпитализации с телесными повреждения проводится проверка. На место выехала оперативная группа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления МВД. Информацию о взрыве там пока не подтвердили.