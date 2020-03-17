"Почта России" скорректирует бизнес-план из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Почты России" поручил гендиректору компании Максиму Акимову проанализировать последствия ситуации с коронавирусом на бизнес предприятия и до июня скорректировать бизнес-план н 2020 год. Это говорится в материалах предприятия.



Совет планирует в апреле рассмотреть предварительные предложения Акимова.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор с 42 000 отделений по всей стране. В компании работает около 335 000 человек. Компания принимет около 2,5 млрд писем в год, в 2018 году она обработала порядка 433 млн посылок.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.