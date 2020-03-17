На Камчатке погиб 11-летний мальчик, скатившийся с горки в трубу теплотрассы

Его двухлетняя сестра госпитализирована

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о гибели 11-летнего мальчика, насмерть разбившегося о трубу теплотрассы во время катания с горки, расследуют на Камчатке, сообщает во вторник СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла во вторник на Ботаническом проезде в Петропавловске-Камчатском.

"Мальчик вместе с сестренкой скатился с обледеневшего склона возле своего дома. Под склоном проходят трубы теплотрассы. Дети в них врезались. Удар был такой силы, что мальчик погиб на месте. Его сестра госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму", - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Елена Матафонова.

Она добавила, что погибший ребенок и его сестра были из многодетной семьи.