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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

В Татарстане запретили кальяны и ночные клубы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Санитарно-противоэпидемическая комиссия правительства Татарстана для борьбы с распространением коронавируса запретила кальяны и ночные клубы в республике. Об этом сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Также в регионе будут отложены все массовые мероприятия.

В администрации обсуждают возможность временно закрыть авиасообщение Татарстана с другими странами, в том числе входящими в СНГ.

На утро 17 марта в Татарстане не было ни одного человека с подозрением на коронавирус или с подтвержденным заражением, сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Альфия Хасанова. По ее словам, несколько человек находится на дому на карантине.

22 февраля с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме в Казань были эвакуированы восемь россиян. У троих из них диагностировали заражение коронавирусом. 8 марта всех их выписали, трое заболевших выздоровели. В России всего выявлено 93 случая COVID-19/

Татарстан Минздрав

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