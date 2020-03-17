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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:48

Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта

Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от военных прокуроров принять меры в связи с массовым использованием в оборонно-промышленном комплексе контрафактных материалов и комплектующих.

"Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца", - сказал генпрокурор на расширенной коллегии надзорного ведомства во вторник в Москве.

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