Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от военных прокуроров принять меры в связи с массовым использованием в оборонно-промышленном комплексе контрафактных материалов и комплектующих.

"Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца", - сказал генпрокурор на расширенной коллегии надзорного ведомства во вторник в Москве.