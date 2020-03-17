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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Фото: Владимир Родионов/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась в возрасте 84 лет во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

В "Роскосмосе" заявили, что гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и "сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Ивановны".

Валентина Гагарина (девичья фамилия - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1957 году вышла замуж за Юрия Гагарина.

После гибели мужа работала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. Гагарина написала книгу воспоминаний о супруге - "108 минут и вся жизнь".

Юрий Гагарин Валентина Гагарина Центр подготовки космонавтов

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