Пациент психоневрологического интерната погиб при попытке к бегству

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Хакасии два недееспособных пациента попытались в ночь на 18 марта сбежать из Туимского психоневрологического интерната, один из них получил травму, второй погиб. По факту Минтруда региона проводит проверку, сообщила пресс-служба администрации республики.

В Минтруда уточнили, что мужчины выломали решетку на окне третьего этажа в здании и выпрыгнули. Установлено, что для погибшего это была десятая попытка к бегству. Его напарник пытался сбежать впервые. Он сломал ногу.