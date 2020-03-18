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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Пациент психоневрологического интерната погиб при попытке к бегству

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Хакасии два недееспособных пациента попытались в ночь на 18 марта сбежать из Туимского психоневрологического интерната, один из них получил травму, второй погиб. По факту Минтруда региона проводит проверку, сообщила пресс-служба администрации республики.

В Минтруда уточнили, что мужчины выломали решетку на окне третьего этажа в здании и выпрыгнули. Установлено, что для погибшего это была десятая попытка к бегству. Его напарник пытался сбежать впервые. Он сломал ногу.

Хакасия Туимский интернат

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