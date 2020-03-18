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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Полицейский погиб от выстрела в голову в Петербурге

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотрудника вневедомственной охраны нашли в Михайловском саду Петербурга с огнестрельным ранением, он скончался в больнице.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в ночь на среду наряд УМВД по Центральному району северной столицы обнаружил на одном из стационарных постов Михайловского сада 28-летнего старшину полиции (сотрудник УВО) с огнестрельным ранением головы.

Рядом с ним лежал пистолет Макарова, два магазина к нему и использованная гильза. По данным источника, мужчина был госпитализирован в состоянии клинической смерти, однако медикам не удалось его спасти.

МВД Петербург

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