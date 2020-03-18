Общее собрание РАН пройдет по скайпу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук свое сегодняшнее заседание посвятил 90-летию со дня рождения выдающегося ученого, нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, сообщает специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов, а также решил, что очередное общее собрание Академии наук будет проведено в режиме видеосвязи.

В своем вступительном слове президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что важнейшей чертой научной и творческой деятельности Жореса Алферова было стремление как можно быстрее внедрить в производство в России лучшие научные достижения. "Все наши компьютеры, смартфоны и другие электронные ресурсы так или иначе связаны с изобретением академика Алферова", - сказал он.

Президент РАН подчеркнул, что Жорес Алферов твердо придерживался системы, которую выработал еще Петр Первый: "Это гимназия – университет – Академия наук. Эту систему пытался внедрить и укрепить в нашей стране и Жорес Алферов". Сергеев подчеркнул, что Алферов как ученый и как государственный деятель приложил большие усилия для "укрепления Академии наук в период ее реформирования. Он был одним из самых ярких защитников престижа и судьбы Академии. Без его позиции, без его борьбы положение Академии могло быть еще хуже, чем сейчас, хотя, - подчеркнул Сергеев, - она и так неблагоприятна".

Выступавшие на заседании, в частности, член-корреспондент Академии Геннадий Праздников, отмечая огромный вклад Алферова в развитие нанотехнологии, подчеркнул, что Алферов был ярым сторонником развития электронной промышленности в стране на этапе ее становления еще в 70-80-е годы. Он не стеснялся вступать в споры и убеждать членов правительства в необходимости развития этой отрасли. "Жорес Алферов – продолжал Праздников, - никогда не боялся отстаивать свою точку зрения даже вопреки позиции руководства страны".

Член президиума Академии академика Андрей Забродский отметил громадный вклад Алферова в создание научного академического центра в Санкт-Петербурге. "Начав борьбу за создание этого центра, - сказал Забродский, - еще 10 лет назад, Жорес Алферов приложил все усилия для того, чтобы эту идею осуществить в жизнь, и хотя она была дважды поддержана на уровне президента страны, но пришлось приложить громадные усилия в борьбе с бывшим тогда министерством науки и образования, чтобы этот центр стал реальностью". Президент РАН Александр Сергеев отметил, что в Санкт-Петербурге работает 200 членов Академии наук, и несмотря на это, несмотря на поддержку президента, в прошлом году бывший министр и министерство науки делали все, чтобы затруднить создание этого центра. Он сообщил, что новое правительство поддерживает идею воссоздание научного академического центра в Санкт-Петербурге и уже готовит соответствующее постановление.

На заседании выступил также приглашенный руководитель фракции КПРФ в Госдуме, членом которой был Жорес Алферов, Геннадий Зюганов. В своем выступлении он отметил, что Жорес Иванович сам пришел во фракцию КПРФ. "Я предупредил его, - продолжал Зюганов, - что работать в нашей фракции сложно. Однако он отметил, что в той фракции, из которой он выходит, много говорят о науке, но при голосовании делают все наоборот, в отличии от фракции КПРФ". Зюганов также подчеркнул роль Алферова в отстаивании авторитета Академии наук.

Зюганов отметил, что сейчас мы оказались у сложного и ответственного рубежа. "Складывается драматическая ситуация – страны обеднели, а экология Земли разрушается. Помимо этого, существует террористическая угроза. Кроме того, вовремя изобрели коронавирус". По мнению Зюганова, текущий год станет для России решающим. Он считает, что программа развития 2020 провалена. Поэтому, подчеркнул он, важно принять правильные решения, к которым в свое время призывал Жорес Алферов.

Зюганов, обращаясь к членам президиума РАН, сказал, что он не исключает, что могут провести досрочные выборы в Государственную думу, и в связи с этим предложил президиуму РАН делегировать во фракцию КПРФ своих представителей.

На заседании президиума было также решено, что очередное общее собрание Академии наук будет проведено, как и предполагалось, 14 апреля, но в режиме видеосвязи. В зале президиума, предложил президент РАН Александр Сергеев, будут находиться академики-секретари, докладчики, вице-президенты, все остальные члены Академии будут следить за докладами и за работой в прямом эфире и участвовать в заседании по скайпу.