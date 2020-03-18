Киев передал Москве ноту протеста в связи с очередной поездкой Путина в Крым

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым и Севастополь.

Украина назвала поездку Путина "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В.Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020 года", - говорится в заявлении МИД.

МИД информирует, что "Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права , в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация".

"Крым и Севастополь есть и в дальнейшем останутся неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, как и незаконное строительство так называемого Крымского моста, не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом", - заявляет МИД.