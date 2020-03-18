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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Два человека погибли при столкновении локомотива с машиной в Дагестане

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Столкновение локомотива с легковым автомобилем произошло на переезде в дагестанском городе Избербаш, есть погибшие. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД республики.

Столкновение произошло в среду примерно в 17:00 на железнодорожном переезде в городе Избербаше. Два человека, которые находились в салоне машины, погибли, сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автомобиля, который выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Дагестан

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