Замглавы МЧС Татарстана арестован по подозрению в мошенничестве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Приволжский районный суд Казани на заседании в среду избрал меру пресечения заместителю министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхаму Насибуллину, обвиняемому в причастности к получению незаконного дохода в размере более 161 млн рублей.

"Избрать Насибуллину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 мая", - сказала судья.

Согласно озвученным в ходе судебного заседания материалам следствия, неустановленные руководители МЧС Татарстана в 2013 году создали и в дальнейшем контролировали ООО "ОДС РТ", которая фактически дублирует функции поисково-спасательной службы при министерстве.

По версии следствия, злоумышленники занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств фирмы привлекались спасатели поисково-спасательной службы, находящиеся на служебном дежурстве.

Следствие полагает, что должностные лица МЧС Татарстана обеспечили "ОДС РТ" условия, благоприятствующие извлечению прибыли. В безвозмездное пользование были переданы оборудование, материально-техническая база и трудовые ресурсы.

По оценке следствия, фирма за период своей деятельности получила 161,8 млн рублей прибыли, а поисково-спасательная служба должной прибыли не получила.

Со своей стороны, следователь сообщил суду, что в ходе обысков дома у Насибуллина обнаружены документы, свидетельствующие о непосредственной аффилированности Насибуллина с "ОДС РТ", в том числе, сведения о перечислении денежных средств.

Сам Насибуллин заявил суду, что не имеет к "ОДС РТ" никакого отношения. "Я не являюсь ни учредителем, ни организатором этой работы, я ее не контролирую. (...) Я не причастен к этой организации вообще", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Наряду с Насибуллиным задержаны директор и заместитель директора казанской фирмы, с ходатайством об их аресте следствие обратится в суд 19 марта.

МЧС Татарстана - региональное министерство. Наряду с ним в республике также функционирует федеральное Главное управление МЧС РФ по Татарстану.