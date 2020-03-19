Выявлены около 700 ресурсов, на которых нелегально продавались рецептурные лекарства

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Около 700 онлайн-ресурсов по незаконной продаже рецептурных сильнодействующих и наркотических препаратов выявили правоохранительные органы в результате борьбы с теневым рынком лекарств, теперь наказание за подобные преступления будет ужесточено, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"По результатам мониторинга сети интернет правоохранительными органами было выявлено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства", - сказал Крашенинников в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

Теперь, по его словам, "законодатель восполнит пробелы правового регулирования", так как в Уголовном кодексе (УК) РФ в отдельную часть будут выделены деяния, связанные с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.

При этом в качестве максимального наказания в данной части предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до шести лет, уточнил депутат.

"Статья 238.1 УК РФ дополняется квалифицирующим признаком использования средств широкого распространения, таких, как информационные системы, включая интернет. Кстати, тем самым выполняются требования Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция "Медикрим")", - пояснил Крашенинников в беседе с изданием.

Как сообщалось ранее, Госдума РФ в четверг рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроекты о введении уголовной и административной ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств. Законопроекты были внесены большой группой депутатов, среди которых Ирина Яровая и Тамара Плетнева, и приняты в первом и втором чтении в январе-марте 2019 года.