Жители Приморья с сегодняшнего дня могут бесплатно пройти тест на коронавирус

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Несколько поликлиник в Приморье с сегодняшнего дня начинают проводить тесты на коронавирус для всех желающих, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Тамара Курченко.

"Определены медицинские организации, проверить себя на коронавирус бесплатно сможет любой желающий. Это три поликлиники для взрослых, ряд детских", - сказала она на пресс-конференции во Владивостоке.

Исследования будут проводиться методом ПЦР.

На данный момент случаев заражения коронавирусом в Приморье нет.