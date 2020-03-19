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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Подозреваемый в покушении на изнасилование девочки задержан в Туве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Житель Тувы задержан по подозрению в покушении на изнасилование девочки, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 17 марта около 12 часов по местному времени 13-летняя девочка, вернувшись из школы домой, открывала дверь квартиры ключом. Подошедший в это время сзади подозреваемый втолкнул ребенка в квартиру и запер дверь изнутри. Отбиваясь от нападавшего, девочке удалось выбежать на балкон, откуда она начала кричать и звать на помощь, после чего подозреваемый скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан, им оказался 19-летний юноша, следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на изнасилование, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ).

Тува

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