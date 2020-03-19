Авиакомпания "Аврора" анонсировала рейсы между Итурупом, Кунаширом и Шикотаном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора (входит в группу "Аэрофлот") в четверг объявила о начале продаж авиабилетов на рейсы между южными Курильскими островами (Итуруп, Кунашир и Шикотан) на период летнего расписания.

Период перевозки - с 29 марта по 24 октября 2020 года, говорится в сообщении авиакомпании.

"Совместный проект "Авроры" с авиакомпанией "Авиашельф" был запущен в конце 2019 года по инициативе правительства Сахалинской области с целью повысить транспортную доступность островного региона.

В летнем расписание на самом востребованном маршруте Кунашир - Шикотан - Кунашир добавлен еще один рейс, который будет выполняться по средам, а на маршруте Кунашир - Итуруп - Кунашир рейс перенесен с субботы на воскресенье.

Рейсы в летний период 2020 года будут выполняться на вертолетах Ми-8МТВ1 авиакомпании "Авиашельф".

"Для удобства пассажиров и доступности жителей островов предусмотрены удобные стыковки с рейсами "Авроры" из Южно-Сахалинска. На Итуруп (Курильск) и на Кунашир (Южно-Курильск) самолеты "Авроры" летают ежедневно. Удобное время стыковки с рейсами из Южно-Сахалинска дает возможность полетов в один день на Шикотан через Итуруп (по понедельникам и средам), а с Шикотана до Южно-Сахалинска через Кунашир (по вторникам, средам и пятницам)", - говорится в сообщении.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.

В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. Также самолеты "Авроры" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.