Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Авиакомпания "Аврора" анонсировала рейсы между Итурупом, Кунаширом и Шикотаном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора (входит в группу "Аэрофлот") в четверг объявила о начале продаж авиабилетов на рейсы между южными Курильскими островами (Итуруп, Кунашир и Шикотан) на период летнего расписания.

Период перевозки - с 29 марта по 24 октября 2020 года, говорится в сообщении авиакомпании.

"Совместный проект "Авроры" с авиакомпанией "Авиашельф" был запущен в конце 2019 года по инициативе правительства Сахалинской области с целью повысить транспортную доступность островного региона.

В летнем расписание на самом востребованном маршруте Кунашир - Шикотан - Кунашир добавлен еще один рейс, который будет выполняться по средам, а на маршруте Кунашир - Итуруп - Кунашир рейс перенесен с субботы на воскресенье.

Рейсы в летний период 2020 года будут выполняться на вертолетах Ми-8МТВ1 авиакомпании "Авиашельф".

"Для удобства пассажиров и доступности жителей островов предусмотрены удобные стыковки с рейсами "Авроры" из Южно-Сахалинска. На Итуруп (Курильск) и на Кунашир (Южно-Курильск) самолеты "Авроры" летают ежедневно. Удобное время стыковки с рейсами из Южно-Сахалинска дает возможность полетов в один день на Шикотан через Итуруп (по понедельникам и средам), а с Шикотана до Южно-Сахалинска через Кунашир (по вторникам, средам и пятницам)", - говорится в сообщении.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.

В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. Также самолеты "Авроры" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.

Курилы

Новости

С января на госгранице РФ выявили более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний

Выявлены около 700 ресурсов, на которых нелегально продавались рецептурные лекарства

Аэрофлот до 30 апреля приостанавливает ряд рейсов в США, ОАЭ, Португалию

Производство сверхтяжелой лунной ракеты стартовало в России

Производство сверхтяжелой лунной ракеты стартовало в России

Что произошло за день: вторник, 17 марта

На фоне продолжения обвала рынка акций РФ в среду выросли продуктовые ритейлеры

Путин заявил, что имеет информацию о сроках возможной разработки вакцины от COVID-19

Путин заявил, что имеет информацию о сроках возможной разработки вакцины от COVID-19
Экономический кризис

Доллар превысил 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года

Доллар превысил 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');