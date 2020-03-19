"Московская биржа" сообщила о рекордном среднедневном объеме торгов в марте

Часть сотрудников биржи переведена на удаленку

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В марте 2020 года среднедневной объем торгов акциями на "Московской бирже" достиг рекордного уровня в 152,6 млрд рублей, в день в среднем совершалось по 1,7 млн сделок, сообщила биржа.

С янвря по март 2020 года среднедневной объем операций с акциями вырос по сравнению с уровнем 2019 года (за весь год) более чем вдвое, до 96,6 млрд рублей (960 000 сделок).

На срочном рынке в марте дневные объемы составляют 842,8 млрд рублей и 2,7 млн сделок. Среднедневной объем торгов в январе-марте увеличился по сравнению с прошлогодним более чем на 65%, до 543,2 млрд рублей.

В последние дни значительное увеличение количества сделок и объемов торгов наблюдается на всех рынках биржи, но лидеры роста активности - срочный рынок и рынок акций.

Биржа успешно функционирует в условиях высокой волатильности и большого числа транзакций и делает всё для обеспечения непрерывности работы биржевой инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Все сервисы группы доступны участникам торгов в полном объеме, системы работают в штатном режиме.

Значительная часть персонала биржи переведена на удаленку. Их обеспечили "всем необходимым для полноценной работы и взаимодействия с клиентами". Компания также подготовила планы действий для обеспечения бесперебойности торгов при различных сценариях развития ситуации.