Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

"Московская биржа" сообщила о рекордном среднедневном объеме торгов в марте

Часть сотрудников биржи переведена на удаленку

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В марте 2020 года среднедневной объем торгов акциями на "Московской бирже" достиг рекордного уровня в 152,6 млрд рублей, в день в среднем совершалось по 1,7 млн сделок, сообщила биржа.

С янвря по март 2020 года среднедневной объем операций с акциями вырос по сравнению с уровнем 2019 года (за весь год) более чем вдвое, до 96,6 млрд рублей (960 000 сделок).

На срочном рынке в марте дневные объемы составляют 842,8 млрд рублей и 2,7 млн сделок. Среднедневной объем торгов в январе-марте увеличился по сравнению с прошлогодним более чем на 65%, до 543,2 млрд рублей.

В последние дни значительное увеличение количества сделок и объемов торгов наблюдается на всех рынках биржи, но лидеры роста активности - срочный рынок и рынок акций.

Биржа успешно функционирует в условиях высокой волатильности и большого числа транзакций и делает всё для обеспечения непрерывности работы биржевой инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Все сервисы группы доступны участникам торгов в полном объеме, системы работают в штатном режиме.

Значительная часть персонала биржи переведена на удаленку. Их обеспечили "всем необходимым для полноценной работы и взаимодействия с клиентами". Компания также подготовила планы действий для обеспечения бесперебойности торгов при различных сценариях развития ситуации.

Московская биржа

Новости

В России число заразившихся коронавирусом составило 199

В России число заразившихся коронавирусом составило 199

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

Власти Ставрополья и Тульской области сообщили о первых заразившихся в регионах

Москвичка обжаловала в суде принудительную госпитализацию по коронавирусу

В Минпромторге пообещали, что запасов ритейлерам хватит минимум на 2 месяца

Губкинский университет не подтвердил смерть своей преподавательницы с коронавирусом

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Володин предложил дать крупным ТРЦ отсрочку для выплат по кредитам

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');