Павильоны на площади 700 кв. метров загорелись в Ростовской области

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пожар на площади около 680 квадратных метров произошел в двух павильонах на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Павильоны загорелись в поселке Янтарный на рынке "Атлант". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Второй павильон обрушился в 5:38 по московскому времени.

Это третий пожар на рынке "Атлант" за последние несколько лет. В ноябре 2019 года здесь сгорел павильон на площади 600 квадратных метров. В октябре 2017 года здесь же сгорел павильон с хозяйственными товарами на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.