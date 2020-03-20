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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Павильоны на площади 700 кв. метров загорелись в Ростовской области

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пожар на площади около 680 квадратных метров произошел в двух павильонах на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Павильоны загорелись в поселке Янтарный на рынке "Атлант". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Второй павильон обрушился в 5:38 по московскому времени.

Это третий пожар на рынке "Атлант" за последние несколько лет. В ноябре 2019 года здесь сгорел павильон на площади 600 квадратных метров. В октябре 2017 года здесь же сгорел павильон с хозяйственными товарами на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.

Ростовская область

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