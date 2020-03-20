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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Директор Института питания дал советы по ЗОЖ россиянам на карантине

Дмитрий Никитюк призвал заниматься спортом и не переедать

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Директор Института питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк призвал не забывать заниматься спортом во время домашнего карантина.

"Не забывайте заниматься спортом, если не хотите из карантина выйти с лишними килограммами. Дома физическая активность маленькая. До холодильника, телевизора и обратно", - сказал Никитюк "Интерфаксу".

Он добавил, что "дома все вкусно, поэтому будьте осторожны, не переедайте, помните, что одно пирожное будет вам стоить примерно 200 приседаний".

Дмитрий Никитюк

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