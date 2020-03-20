Весовой контроль транспорта с продовольствием отменят в РФ на месяц
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор с 25 марта приостановит весовой контроль транспорта с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса, сообщило ведомство.
По 25 апреля 2020 года отмненено проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.
Мера вводится в рамках обеспечения устойчивого развития экономики в условиях коронавируса.