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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Весовой контроль транспорта с продовольствием отменят в РФ на месяц

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор с 25 марта приостановит весовой контроль транспорта с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса, сообщило ведомство.

По 25 апреля 2020 года отмненено проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.

Мера вводится в рамках обеспечения устойчивого развития экономики в условиях коронавируса.

Ространснадзор

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