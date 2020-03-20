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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

ФСБ раскрыла законспирированную ячейку ИГ, действовавшую в трех регионах России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности на территории трех российских регионов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), собиравшей средства для финансирования террористов.

Спецслужба вместе с Росфинмониторингом выяснила, что ячейка ИГ действовала в Крыму, Коми и Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что "по указанию эмиссаров МТО задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств". "Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено около двух миллионов рублей", - сказали в ЦОС.

В домах у подозреваемых в участии в террористической организации провели обыски, в результаты были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также документы, подтверждающие их противоправную деятельность, сообщили в ФСБ.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Позднее ЦОС ФСБ сообщил о задержании трех подозреваемых (одного из них задержали в городе Минусинск в Красноярском крае).

ФСБ Исламское государство Крым Коми Ростовская область

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