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Рисовые заводы Кубани перевели на круглосуточный режим работы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рисовые заводы Краснодарского края, основного производителя риса в РФ, перешли на круглосуточный режим работы; рисоводческие предприятия могут корректировать ценовую политику.

Это сделано для обеспечения бесперебойных поставок крупы в торговые сети, сообщается в пресс-релизе "Южного рисового союза" (ЮРС). Такие меры позволят избежать дефицита и спекулятивного взвинчивания цен, отмечается в релизе.

Экономический кризис

В союзе подчеркивают, что запасов рисовой крупы достаточно для обеспечения повышенного потребительского спроса. По данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий края, остатки риса-сырца, а также рисовой крупы в пересчете на сырец на март 2020 года составляют 309,2 тыс. тонн, что на 55,2 тыс. тонн (на 22%) больше, чем на аналогичный период прошлого года.

"В то же время имеют место объективные экономические факторы, которые вынуждают российские рисоводческие предприятия скорректировать ценовую политику. В последние годы весенний период, как правило, характеризуется ростом цен на рисовую крупу. Это связано с тем, что к весне предприятия уже избавились от излишков крупы, выбрасываемых на рынок из-за недостатка мощностей хранения, и профицит сменяется балансом спроса и предложения", - пояснили в ЮРС.

Однако в этом сезоне на рынок также влияет "необходимость дополнительного финансирования посевной кампании, вызванная колебаниями валютного курса", добавили в организации.

Согласно пресс-релизу, макроэкономические факторы накладываются на беспрецедентный - на 52% - рост тарифа на подачу и отвод воды в рисовые чеки (участки земли, где выращивается рис), увеличивающий себестоимость производства.

Как поясняют в ЮРС, в отличие от гречки для рисовой крупы не характерны "ценовые качели", ее стоимость меняется предсказуемо. Сезонный рост весной является обычным для рисового рынка. Так, в прошлом году рост цен на рисовую крупу (ТУ, 1 сорт) на оптовом рынке начался в апреле, когда цена выросла на 11% - c 32,6 рубля до 36 рубля за 1 кг (с НДС).

Пик оптовой стоимости пришелся на лето 2019 года, когда она достигала 44,3 рубля за 1 кг. В результате среднегодовой уровень цены составил 35,8 рубля.

Рост курса валюты нарушил шаткое равновесие в рисовой индустрии РФ

Союз уточняет, что фактически стоимость рисовой крупы долгое время держалась ниже порога рентабельности, который начинался при цене от 39 до 41 рубля за 1 кг (c НДС). Эта цена позволяла рисоводческим предприятиям инвестировать в основные средства, селекцию, семеноводство. Рост курса валюты нарушил даже это шаткое равновесие, констатируется в пресс-релизе.

"Оснований для прямой трансляции курса на российские сырьевые цены нет, однако доля валютной составляющей в структуре затрат сельхозпроизводителей может достигать 30-40%", - заявил исполнительный директор ЮРС Михаил Радченко, процитированный в пресс-релизе.

"Это, в первую очередь, импортные расходные материалы для проведения посевной кампании и работ по уходу, в частности, удобрения, средства защиты растений, комплектующие к сельхозтехнике и т.д. Чтобы обеспечить проведение посевной следующего года, сельхозпроизводители вынуждены пойти на экономически обоснованное повышение цен на сырье", - добавил он.

По его словам, этот рост может составить "в пределах 1/3-2/3 от изменения курса". "Это необходимо, чтобы не допустить снижения посевных площадей и объемов производства риса, что, в свою очередь, гарантирует наличие достаточных запасов риса и в следующем году, а в конечном итоге - продовольственную безопасность и независимость страны по самой популярной и востребованной россиянами крупе", - подчеркнул Радченко.

Что такое ЮРС

Некоммерческое партнерство "Южный рисовый союз" создано в 2010 году на Кубани для консолидации усилий производителей и переработчиков риса. В настоящее время его членами являются более 40 организаций, в том числе, крупнейшие российские агрохолдинги.

По данным Росстата, РФ в 2019 году собрала 1,099 млн тонн риса против 1,038 млн тонн в 2018 году.

Краснодарский край ЮРС Михаил Радченко

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