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Завод "Синары" и "Звезда" ликвидируют созданное для выпуска двигателей СП

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "Уральский дизель-моторный завод" (УДМЗ, Екатеринбург, входит в холдинг "Синары" - ОАО "Синара-Транспортные машины", СТМ) и ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) приняли решение ликвидировать совместное предприятие, созданное в 2017 году для производства двигателей, следует из карточки СП в базе данных информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Решение принято 28 января 2020 года. Ликвидатором назначен Илья Смышляев. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", СП УДМЗ и "Звезды" было зарегистрировано 20 декабря 2017 года в Петербурге как ООО "НПК "Звезда". Занималось производством двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных. 50% в совместном предприятии принадлежит УДМЗ, 50% - "Звезде".

Серийное производство высокооборотных двигателей планировалось организовать на двух площадках - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, штаб-квартира СП - в Петербурге. Предполагалось, что к 2022 году предприятие наладит выпуск до 770 дизельных двигателей различной мощности и модификаций в год. Объем инвестиций к 2025 году оценивался примерно в 19 млрд рублей.

"Консолидация предприятий, входящих в совместное предприятие, исключит внутрироссийскую конкуренцию и сформирует единую систему организации производства ключевых компонентов", - отмечалось ранее в сообщении министерства промышленности и торговли РФ.

УДМЗ образован в 2003 году, специализируется на выпуске дизелей и дизель-генераторов различных типов для судостроения, тепловозостроения и малой энергетики. 99,86% компании принадлежат "Синара - Транспортные машины".

СТМ объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Екатеринбурге, Калуге, Свердловской и Калужской областях. СТМ входит в группу "Синара".

ПАО "Звезда" - российский разработчик и производитель высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 тыс. кВт.

Уральский дизель-моторный завод УДМЗ Звезда Екатеринбург Петербург

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