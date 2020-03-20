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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Федеральные ведомства будут ежедневно проверять наличие масок в магазинах

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральные ведомства должны в ежедневном режиме следить за наличием на полках магазинов товаров первой необходимости, говорится в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики России в связи с коронавирусной инфекцией.

Документ, утвержденный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном сайте кабинета министров.

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Оперативный мониторинг наличия товаров первой необходимости в организациях торговли, согласно плану, должен проводиться с 15 марта ежедневно. Он касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Ответственными исполнителями назначены Коммуникационный центр правительства РФ, Минсельхоз и Минпромторг (в части продуктов питания и детских товаров), ФАС (в части детских товаров), Росздравнадзор, Минздрав, Минпромторг и ФАС (в части лекарств, медизделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты).

Ранее Мишустин заявлял, что с 20 марта в ежедневном режиме будут мониториться цены на продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты.

Михаил Мишустин

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