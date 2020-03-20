В Петербурге умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Советский и российский оперный режиссер Станислав Гаудасинский скончался в Санкт-Петербурге в пятницу на 84-м году жизни, сообщает комитет по культуре города.

"Одаренный режиссер, талантливый учитель, добрый и отзывчивый человек - таким его запомнят почитатели оперного искусства и многочисленные ученики. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам творчества Станислава Леоновича Гаудасинского", - говорится в сообщении комитета.

Как сообщает Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, прощание с режиссером состоится 23 марта на Новодевичьем кладбище, где он будет похоронен.

С 1980 по 2007 годы Гаудасинский был художественным руководителем-директором Ленинградского малого театра оперы и балета, затем Михайловского театра. На посту директора театра его сменил Владимир Кехман. В 2007 году Гаудасинский был назначен президентом Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, но на следующий год снят с должности.