Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

В Петербурге умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Советский и российский оперный режиссер Станислав Гаудасинский скончался в Санкт-Петербурге в пятницу на 84-м году жизни, сообщает комитет по культуре города.

"Одаренный режиссер, талантливый учитель, добрый и отзывчивый человек - таким его запомнят почитатели оперного искусства и многочисленные ученики. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам творчества Станислава Леоновича Гаудасинского", - говорится в сообщении комитета.

Как сообщает Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, прощание с режиссером состоится 23 марта на Новодевичьем кладбище, где он будет похоронен.

С 1980 по 2007 годы Гаудасинский был художественным руководителем-директором Ленинградского малого театра оперы и балета, затем Михайловского театра. На посту директора театра его сменил Владимир Кехман. В 2007 году Гаудасинский был назначен президентом Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, но на следующий год снят с должности.

Станислав Гаудасинский Петербург

Новости

Небольшие поставщики получили шанс попасть в крупные сети из-за повышенного спроса

Федеральные ведомства будут ежедневно проверять наличие масок в магазинах

Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе

Большинство новых московских пациентов с коронавирусом прилетели из Европы

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать

В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать

Глава СПЧ раскритиковал строительство недемографичных многоэтажек с маленькими квартирами

Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19

Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19

Еще у шести человек в Якутске выявили коронавирус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');