В тульскую колонию пытались доставить более 130 сим-карт во флаконе с шампунем

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Житель Тульской области пытался переслать заключенному в исправительное учреждение большую партию сим-карт для мобильных телефонов, спрятав груз во флаконе с шампунем. Об этом сообщила в пятницу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального УФСИН Маргарита Римар.

"Запрещенные предметы были обнаружены сотрудниками отдела безопасности исправительной колонии №5 при досмотре посылки, пришедшей на имя осужденного, отбывающего наказание за кражу", - сказала Римар.

Всего обнаружены и изъяты 133 сим-карты различных мобильных операторов.

Отправителем посылки указан житель Тулы.

По данному факту проводится проверка.