Россельхознадзор упростил оформление ввоза продукции растениеводства и животноводства

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор упрощает порядок оформления ввоза в Россию продукции растениеводства и животноводства.

"В связи с общемировой эпидемиологической ситуацией, отменой части авиарейсов, а также приостановкой работы международных курьерских служб, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) считает необходимым упростить порядок оформления грузов с целью недопущения срыва поставок продукции растительного и животного происхождения", - говорится в сообщении службы.

Оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, уточняется в сообщении.

Служба также сообщила, что все необходимые меры для подтверждения подлинности этих документов будут приняты вместе с компетентными службами других стран.