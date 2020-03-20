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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Роскомнадзор приостановил плановые проверки до 1 мая из-за коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор до 1 мая приостанавливает все очные форматы взаимодействия из-за угрозы распространения коронавируса, приостанавливает проведение проверок, кроме тех, где речь идёт о вреде гражданам и возникновению ЧС, а также отменяет все профилактические плановые мероприятия.

"Роскомнадзором принято решение о приостановке проведения плановых и внеплановых проверок и переходе на механизмы систематического мониторинга в онлайн режиме. Данный формат работы ведомства будет действовать до 1 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что исключение будет сделано только для внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Будут также приостановлены очные консультации по всем вопросам и выдача документов на руки. При необходимости они будут направляться по почте.

"Все запланированные профилактические мероприятия по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности ведомства отменяются до 1 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с 23 марта 2020 года приостанавливается личный прием документов от граждан. Для организации взаимодействия рекомендуем обращаться на электронную почту ведомства, через портал госуслуг или по почте.

Роскомнадзор

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