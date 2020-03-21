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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Два человека попали под лавину на Камчатке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два человека на сноубайках оказались в субботу на пути лавины на Камчатке, ведутся их поиски, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк сошла лавина. По предварительной информации, снежная масса накрыла двух человек, которые катались на сноубайках", - говорится в сообщении.

В район происшествия со стороны Петропавловска-Камчатского выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, в числе которых три кинологических расчета. В готовности находятся сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Со стороны Усть-Большерецкого района - сотрудники пожарного поста села Сокоч и Усть-Большерецкого поисково-спасательного отряда.

Камчатка МЧС России

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