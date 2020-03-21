Застрявших в Молдавии россиян вывезут в Москву двумя рейсами "Аэрофлота" в субботу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В субботу вечером застрявших в Молдавии граждан России отправят двумя рейсами "Аэрофлота" из Кишинева в Москву, сообщил журналистам в аэропорту Кишинева пресс-секретарь посольства России в Молдавии Анатолий Лошаков.

По его словам, все желающие граждане России смогут вернуться домой. По данным посольства РФ, на сегодняшний день анкеты для регистрации о необходимости выезда на территорию России подали более 600 человек. "На сегодняшних двух бортах работа не закончится, все желающие получат возможность вернуться домой", - подчеркнул Лошаков.

Этими же двумя рейсами из Москвы вылетели граждане Молдавии, которым была предоставлена возможность купить билеты на спецрейсы по согласованию с посольством Молдавии в Москве. Речь идет о студентах московских вузов, которые переведены на онлайн обучение, а также о трудовых мигрантах, которые решили вернуться домой в период пандемии коронавируса.

В Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. Воздушное сообщение было полностью прекращено 16 марта, границы закрыты. Из 81 наземного КПП работает только 17. Через них могут въезжать в Молдавию только граждане страны, возвращающиеся домой.

За сутки в Молдавии зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в период с 7 марта зарегистрировано 80 случаев. Один человек скончался, двое полностью вылечились.