Во всех храмах РПЦ будут читать молитвы от коронавируса

Слова "коронавирус" в молитвах на церковнославянском нет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила в субботу патриаршая пресс-служба.

"По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

В это воскресенье эти молитвы впервые прочтут во всех храмах РПЦ, в том числе за патриаршим богослужением, которое будет совершено утром в храме Христа Спасителя.

Обе молитвы по традиции написаны на церковнославянском. Слова "коронавирус" в них нет, но в названии молитвенных прошений указано, что их положено читать "во время распространения вредоносного поветрия".