В Хабаровском крае выявлен новый случай коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Новый случай коронавируса выявлен в Хабаровском крае за прошедшие сутки, сообщает в воскресенье Минздрав региона в своем инстаграме.

"Всего с нарастающим итогом в Хабаровском крае выявлено 4 случая заболевания (коронавирусной инфекцией - ИФ). Пациенты посещали эпидемически неблагополучные зарубежные страны. Все пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. Заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на личном контроле губернатора региона Сергея Фургала.

Ранее оперативный штаб РФ сообщал, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах страны.