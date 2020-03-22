У двух заболевших сахалинцев заподозрили коронавирус

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - У двух заболевших жителей Сахалинской области подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина. В связи с этим в регионе организованы дополнительные мероприятия по обнаружению заболевания. В обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования. Тем не менее, министерство здравоохранения Сахалинской области принимает весь комплекс мер по выявлению и нераспространению инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, результаты исследования двух сахалинцев станут известны после лабораторной диагностики. Минздрав региона организовал действия по определению контактных лиц в соответствии с инструкцией по проведению противоэпидемических мероприятий.

В Южно-Сахалинске организованы мобильные пункты приема анализов на выявление коронавирусной инфекции, где провериться могут все желающие. В воскресенье эти пункты будут работать до 18:00 местного времени. Далее, в будние дни - в часы работы медицинских учреждений.

Аналогичные мобильные пункты по выявлению коронавирусной инфекции также развернуты в других городах региона - в Корсакове, Аниве, Холмске и Углегорске.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области не было выявлено ни одного случая заболеваний коронавирусом. В регионе действует режим повышенной готовности: усиленные меры предосторожности приняты в аэропорту Южно-Сахалинска, а также в морских портах Корсакова, Пригородного, Невельска, Холмска. Там введен санитарно-карантинный контроль. Проводится анкетирование пассажиров и обязательное обследование экипажей. Жители области, которые в течение месяца посещали страны, где были зафиксированы вспышки коронавируса, сейчас находятся на карантине.

В регионе запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек. Госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж - в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса.

В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования проводится обязательная дезинфекция помещений. С 18 марта в школах региона начались досрочные каникулы.

"Ситуация на продовольственном рынке региона остается стабильной. Запасов продуктов питания жителям региона хватит на срок до полугода - в зависимости от хранения. Поставки продовольствия на острова продолжаются в плановом режиме. Все необходимые средства для защиты сахалинцев и курильчан от опасного заболевания в регионе есть", - отмечает пресс-служба.

Ситуация находится на контроле губернатора региона и областного правительства.