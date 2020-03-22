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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.

"Оба случая завозные - один из Швейцарии, один из Венгрии", - написал Бречалов на своей странице в твиттере.

Он уточнил, что оба заболевших находятся в республиканской клинической инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. До подтверждения заболевания они находились на самоизоляции.

Бречалов напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры и без надобности не посещать места скопления людей.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии агентству "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра республики Ярослава Семенова уточнили, что заразившиеся - 20-летняя девушка, прибывшая из Швейцарии 13 марта, и 27-летний молодой человек, который 15 марта приехал из Венгрии.

В пресс-службе отметили, что оба молодых человека ответственно подошли к режиму и сами сообщили в медучреждения о прибытии из-за границы и о своем состоянии.

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