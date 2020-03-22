Самолет из Москвы штатно сел в Самаре после сигнала о минировании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Самолет рейсом Москва - Самара авиакомпании "Аэрофлот" благополучно приземлился в пункте назначения после сигнала о минировании, наличие бомбы на борту не подтвердилось, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Как рассказал собеседник агентства, сигнал о минировании рейса №1212 "Аэрофлота" поступил, когда лайнер уже был на подлете к Самаре, поэтому было принято решение садиться штатно, в аэропорту "Курумоч". Самолет сел в 17:10 (16:10 по Москве), пассажиров эвакуировали.

В пресс-службе сообщили, что на месте работают представители Росгвардии.

Представитель прокуратуры отметил, что информация о минировании не подтвердилась после осмотра самолета кинологом.

В пресс-службе самарского международного аэропорта "Курумоч" агентству подтвердили факт благополучного приземления рейса "Москва - Самара".