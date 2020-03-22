Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Самолет из Москвы штатно сел в Самаре после сигнала о минировании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Самолет рейсом Москва - Самара авиакомпании "Аэрофлот" благополучно приземлился в пункте назначения после сигнала о минировании, наличие бомбы на борту не подтвердилось, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Как рассказал собеседник агентства, сигнал о минировании рейса №1212 "Аэрофлота" поступил, когда лайнер уже был на подлете к Самаре, поэтому было принято решение садиться штатно, в аэропорту "Курумоч". Самолет сел в 17:10 (16:10 по Москве), пассажиров эвакуировали.

В пресс-службе сообщили, что на месте работают представители Росгвардии.

Представитель прокуратуры отметил, что информация о минировании не подтвердилась после осмотра самолета кинологом.

В пресс-службе самарского международного аэропорта "Курумоч" агентству подтвердили факт благополучного приземления рейса "Москва - Самара".

Аэрофлот Москва Самара

Новости

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Минпромторг заверил в отсутствии дефицита продуктов на фоне коронавируса

Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

Россиян с тяжелыми заболеваниями призвали к осторожности в период пандемии COVID-19

В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

В России под медицинское наблюдение из-за COVID-19 попали 52,7 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Специалисты уточнили инкубационный период нового коронавируса

Специалисты уточнили инкубационный период нового коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');