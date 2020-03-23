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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Труп младенца нашли на берегу реки в красноярском Минусинске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела младенца в городе Минусинске Красноярского края, сообщает в понедельник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, 21 марта в Минусинске местный житель обнаружил на берегу реки тело новорожденного мальчика без признаков жизни, завернутое в пакет", - говорится в сообщении.

Назначена судмедэкспертиза, правоохранители ищут мать ребенка.

Красноярский край Минусинск

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