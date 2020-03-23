Совкомбанк получил право купить до 20% Санкт-Петербургской биржи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника.

По их словам, в середине марта банк подписал опционный договор с Ассоциацией участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" (НП РТС, владеет 61% акций Санкт-Петербургской биржи). По условиям договора банк может войти в капитал биржи вплоть до блокирующего пакета.

По данным двух источников газеты, пока банк собирается купить около 15% акцией биржи, после сделки у него будет 18% в ее капитале.

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский подтвердил, что банк может в будущем рассмотреть увеличение участия в бирже до 10–20%, такую возможность даст опцион, в случае если решение будет принято в течение двух лет.

Совкомбанк мог заплатить за опцион 150-200 млн рублей, утверждают собеседники издания. По их данным, цена покупки акций биржи в рамках опциона находится на уровне недавнего размещения бумаг. Допэмиссия акций биржи состоялась в конце 2019 года, именно тогда Совкомбанк получил 3,3%. В ходе размещения допэмиссии биржа была оценена в 4,5 млрд рублей, и 15% ее акций можно оценить в 675 млн руб. По словам источника издания, близкого к бирже, текущий опцион обсуждался с ноября прошлого года, "это больше стратегическая сделка, инвестиции в быстрорастущую биржевую инфраструктуру логичны".

Ранее президент НП РТС Роман Горюнов говорил, что ассоциация рассматривает возможность продать пакет акций биржи широкому кругу инвесторов на открытом рынке, сохранив за собой только блокирующий пакет. Сделка с Совкомбанком, по его словам, предусматривает опционную премию, которая позволит НП РТС получить дополнительные средства на "проекты, способствующие развитию финансового рынка и бизнеса профучастников".

Санкт-Петербургская биржа с ноября 2014 года торгует иностранными ценными бумагами в России. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.

Биржа в ходе допэмиссии в конце 2019 года разместила 745 154 акций (это 4,6% от всего выпуска). Капитал биржи увеличится на 1,3 млрд рублей. Акционерами биржи станут Совкомбанк (получит 3,3% в новом капитале биржи) и брокер "Фридом финанс" (12,8%). Доля НП РТС сократится с 60,7% до 54,9%. Топ-менеджменту биржи принадлежит около 4%.

Совкомбанк с начала года готовится к IPO. В первых числах марта акционеры банка одобрили допэмиссию 5 млрд акций на 500 млн рублей.

В 2019 году Совкомбанк приобрел российскую компанию группы Liberty Mutual "Либерти Страхование", стал владельцем 50,1% в инвестиционной компании "Септем Капитал", а также 50% уставного капитала лизинговой компании "Соллерс-Финанс".