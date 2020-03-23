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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В Саратовской области три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и цементовоза

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Саратовской области в сильную метель Hyundai Accent врезлась в цементовоз, погибли три человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Столкновение произошло в 7:10 по Москве, в Красноармейском районе области, 419-м километре федеральной трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". По предварительным данным, легковую машину занесло на дороге в условиях плохой видимости, она выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом Mercedes.

Водитель и два пассажира Hyundai Accent погибли на месте.

Саратовская область ГИБДД

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