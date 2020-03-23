Росздравнадзор будет ежедневно отчитываться о готовности больниц к эпидемии коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору совместно с регионами ежедневно предоставлять правительству актуальную информацию о готовности медиков к борьбе с коронавирусом.

"Я поручил Росздравнадзору, соответственно, с регионами, ежедневно, начиная с завтрашнего дня, 24 марта, представлять правительству актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией, а также до 27 марта представить мне данные о том, сколько по всей стране в российских регионах в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов могут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено. И сводная информация в целом по стране должна быть в постоянном мониторинге с обновлением раз в три дня", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

При этом он отметил, что "все меры, включая ограничения, самоизоляцию, на которые сейчас вынуждены идти люди и учреждения, позволили выиграть очень важный фактор: время".

"И главное, врачам - лучше подготовиться на случай, если инфекция будет быстро распространяться", -подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр РФ отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, но нужно готовиться к более серьезным вызовам. В связи с этим он заявил, что в регионах следует провести учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обратив особое внимание на межведомственное взаимодействие.

"Это, кстати, хорошая возможность оценить готовность всех служб, ведомств, регионов к моментальному реагированию", - сказал Мишустин.