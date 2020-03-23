Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Росздравнадзор будет ежедневно отчитываться о готовности больниц к эпидемии коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору совместно с регионами ежедневно предоставлять правительству актуальную информацию о готовности медиков к борьбе с коронавирусом.

"Я поручил Росздравнадзору, соответственно, с регионами, ежедневно, начиная с завтрашнего дня, 24 марта, представлять правительству актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией, а также до 27 марта представить мне данные о том, сколько по всей стране в российских регионах в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов могут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено. И сводная информация в целом по стране должна быть в постоянном мониторинге с обновлением раз в три дня", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

При этом он отметил, что "все меры, включая ограничения, самоизоляцию, на которые сейчас вынуждены идти люди и учреждения, позволили выиграть очень важный фактор: время".

"И главное, врачам - лучше подготовиться на случай, если инфекция будет быстро распространяться", -подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр РФ отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, но нужно готовиться к более серьезным вызовам. В связи с этим он заявил, что в регионах следует провести учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обратив особое внимание на межведомственное взаимодействие.

"Это, кстати, хорошая возможность оценить готовность всех служб, ведомств, регионов к моментальному реагированию", - сказал Мишустин.

Росздравнадзор

Новости

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом

В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438
Пандемия коронавируса

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');