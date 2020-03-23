Сотрудницу Сбербанка в Башкирии осудили за мошенничество на 22 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Дюртюлинский районный суд Башкирии вынес приговор бывшему менеджеру Сбербанка по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

Сотрудница банка признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

С сентября 2009 по февраль 2019 года обвиняемая, работавшая менеджером в местном отделении Сбербанка, просила у своих знакомых деньги в долг, обещая им приобретение акций, ценных бумаг на более выгодных условиях. Клиенты банка также оформляли кредит и отдавали менеджеру деньги якобы для дальнейшей передачи в долг под высокие проценты предпринимателям.

"В действительности злоумышленница полученные деньги похищала и тратила по своему усмотрению",- говорится в сообщении.

В результате 24 гражданам причинен ущерб в размере свыше 21,7 млн рублей. Обвиняемая признала вину в совершении преступления.

Подсудимая заключена под стражу в зале суда.

В пресс-службе башкирского отделения Сбербанка "Интерфаксу" пояснили, что банк инициировал служебное расследование в отношении заподозренной в махинациях сотрудницы в декабре 2018 года.

"В ходе проверки был установлен факт мошеннических действий. Результаты внутреннего расследования банк передал в правоохранительные органы. Эти материалы были приобщены к уголовному делу, возбужденному в феврале 2019 года", - сказал сотрудник пресс-службы.