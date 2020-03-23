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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В Кремле не увидели нарушения прав в слежке за кругом контактов больных с COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что поручение правительства создать систему отслеживания местонахождения граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, не идет вразрез с соблюдением прав граждан РФ.

"Нет, не нарушает (права)", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

Соответствующее поручение премьер Михаил Мишустин дал Минкомсвязи. До 27 марта такая система должна быть создана на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов конкретных лиц.

В частности, человек, контактировавший с больным коронавирусом, может получить сообщение о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Дмитрий Пеков

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