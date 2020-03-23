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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Экс-управделами алтайской администрации осужден за взятки и хищение 32 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле (Алтайский край) вынес приговор бывшему управляющему делами администрации региона Алексею Белобородову, виновному в должностных преступлениях. Об этом сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

Как установил суд, в 2013 году Белобородов предложил знакомому директору ООО СК "РемСтрой" Евгению Фоканову выбрать его компанию подрядчиком для выполнения работ на объектах, подведомственных управлению делами администрации.

"В обход конкурсных процедур с ООО были заключены госконтракты на строительство зданий. За услугу с 2013 по 2016 годы Белобородов получил от директора стройкомпании взятку в виде строительства и ремонта принадлежащей ему недвижимости на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора стройкомпании похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту зданий, а также благоустройству территорий. При этом на самом деле работы не проводились, либо проводились по завышенной стоимости.

Экс-чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Он приговорен к 3 годам колонии общего режима, а также оштрафован на 4 млн рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками Управления ФСБ РФ по Алтайскому краю.

12 марта суд в Барнауле вынес приговор сообщнику осужденного - Фоканову. Он был признан виновным по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (соучастие в форме пособничества в совершении растраты) и приговорен к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Дело в отношении Белобородова было возбуждено в 2017 году. В июне 2018 года губернатор региона Виктор Томенко уволил его.

Барнаул Алтайский край Алексей Белобородов

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