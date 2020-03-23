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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Органы ФАС в регионах перешли на усиленный режим работы по контролю за ценами

Антимонопольщики будут следить за ценами ежедневно, без выходных

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 23 марта переходят на усиленный режим работы по мониторингу и выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары, говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Соответствующее поручение подписал руководитель ведомства Игорь Артемьев, отмечается в пресс-релизе. "Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов", - сказано в сообщении.

В частности, в этот перечень вошли говядина, свинина, баранина, куры, мороженная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, чай, мука, хлеб и булочные изделия, рис, пшено, гречка, макароны, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

В пресс-релизе отмечается, что мониторингом и фиксацией цен территориальные управления ФАС будут заниматься своими силами в ежедневном режиме, в том числе в выходные.

"На сайтах всех территориальных органов продолжает свою работу "горячая линия" для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары", - говорится в пресс-релизе.

Информация о поступивших обращениях и мероприятиях, реализованных территориальными управлениями - проверках, встречах и совещаниях - будет еженедельно поступать в центральный аппарат ФАС России для направления в правительство, говорится на сайте антимонопольной службы.

В ФАС обещали жестко реагировать на завышение цен

Ранее в марте замглавы ведомства Андрей Цариковский заявлял, что регулятор не только сохранит за собой право внезапных проверок цен на товары первой необходимости, но и намерен жестко реагировать на нарушения.

"У Федеральной антимонопольной службы есть право быстрых внеплановых проверок, и мы этим правом будем пользоваться достаточно жестко", - сказал Цариковский журналистам.

"Мы имеем право проводить внеплановые проверки даже в этой ситуации, потому что эта ситуация связана со здоровьем граждан, и мы выполняем здесь поручение президента РФ о внимательном контроле цен", - отметил он.

По его словам, в случае обнаружения фактов завышения цен на продукты и товары первой необходимости ведомство проверит всю цепочку от ритейлера до производителя.

"Будут сразу приняты меры антимонопольного регулирования, если мы увидим необоснованное повышение цен, а оно проводится либо в результате сговора, либо злоупотребления доминирующим положением", - сказал замглавы ФАС.

ФАС Игорь Артемьев Андрей Цариковский

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