Рост ВВП РФ в феврале ускорился до 2,9% с уточненных 1,7% в январе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в феврале 2020 года ускорился до 2,9% с 1,7% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной в понедельник Минэкономразвития.

Январская оценка была повышена на 0,1 п.п. с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

Значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор (високосный год, то есть на один календарный день больше, но при этом 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года). Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале, по оценке Минэкономразвития, сохранились приблизительно на уровне января - 1,7-1,9% год к году.

Оценка роста ВВП за 2 месяца уже известна: ее привел на совещании в правительстве в субботу министр финансов Антон Силуанов (+2,3%).

Наибольший вклад в рост ВВП в феврале внесли торговля и промышленное производство (по 1,0 п.п.), говорится в обзоре. "В феврале 2020 года был обновлен пятилетний максимум по темпу роста оборота розничной торговли, рост которого ускорился до 4,7% г/г с 2,7% г/г в январе 2020 года. Ускорение роста наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте рынка", - отмечают в Минэкономразвития.

"Темп роста в обрабатывающей промышленности в феврале ускорился до 5,0% г/г после 3,9% г/г в январе, в добывающей промышленности - до 2,3% г/г (после снижения на 0,4% г/г месяцем ранее). В то же время в электроэнергетике и водоснабжении в феврале наблюдалась слабая динамика, обусловленная, в первую очередь, более теплой, чем в прошлом году, погодой", - говорится в докладе министерства.

После околонулевых показателей 2019 года строительный сектор в последние два месяца демонстрирует улучшение динамики. Темп роста объема работ по виду деятельности "Строительство" увеличился до 2,3% г/г в феврале после 1,0% г/г в январе и 0,4% г/г в декабре 2019 года.

В феврале сохранялась негативная динамика в транспортном комплексе, при этом темпы снижения грузооборота транспорта значительно замедлились - до минус 0,1% г/г в феврале после минус 3,4% г/г в январе. "В условиях ухудшения внешнего спроса и введения в Китае ограничений на транспортное сообщение наиболее значительное снижение в январе-феврале демонстрировали показатели воздушного и морского грузового транспорта", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

За вычетом коронавируса

Статистика января-февраля фактически не учитывает негативный эффект пандемии коронавируса, за исключением проблем в российско-китайской логистике: всерьез она начнет отражаться на макропоказателях с марта.

ЦБ РФ в заявлении по итогам совета директоров 20 марта отмечал "ухудшение перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков".

"Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы", - отмечал ЦБ.

Базовые прогнозы Минэкономразвития и ЦБ предусматривают рост ВВП РФ в 2020 году на 1,9% и 1,5-2% соответственно, однако они делались до начала пандемии и до обвала цен на нефть, поэтому нынешней ситуации в экономике уже не соответствуют.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу сказала, что рецессии по итогам года пока не ожидает. Экономика РФ во втором квартале замедлится по сравнению с первым кварталом, но годовая динамика останется положительной, в третьем квартале ситуация стабилизируется, по итогам 2020 года пока ожидается рост экономики, заявила она.