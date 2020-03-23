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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Депутата-единоросса будут судить за махинации с уборочной техникой в Петербурге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении муниципального депутата Евгения Давыдкина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 64-летний Давыдкин, являясь директором МУП "ПРОЕКТ XXI", а также депутатом шестого созыва на непостоянной основе округа Правобережный, в период с октября 2018 года по январь 2019-го организовал продажу и по заниженной стоимости приобрел у муниципалитета три трактора "Беларус", тракторную прицеп-цистерну, автомобиль Hyundai и снегоуборщик Honda.

Согласно сообщению, реальная рыночная стоимость техники составляла 2 млн 42 тыс рублей, договор купли-продажи был заключен на общую сумму 1 млн 104 тыс. рублей. Таким образом, муниципалитету был причинен ущерб на сумму не менее 1 млн 171 тыс. рублей.

Как отмечается, торги, в которых победил Давыдкин, были проведены с нарушением антимонопольного законодательства: на первый электронный аукцион заявку никто не подал, в связи с чем провели повторные торги с установлением цены на 20% ниже относительно установленной оценочной стоимости, то есть на сумму около 870, 5 тыс. рублей. Для придания видимости законности своим действиям депутат договорился об участии в аукционе ООО "ПСП", которое после победы в аукционе продало данное имущество подконтрольной Давыдкину организации.

Как сообщалось, депутат был задержан в декабре 2019 года. Изначально его подозревали в мошенничестве, позже дело было переквалифицировано по статье "злоупотребление должностными полномочиями" (статья 285 УК РФ).

Согласно данным на сайте округа Правобережный, Евгений Давыдкин состоит в партии "Единая Россия". С 1973-го до 2003 года служил в вооруженных силах России, был командиром авиационно-тыловой базы. Награжден орденом "За военные заслуги", знаком отличия специалиста тыла ВС России.

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